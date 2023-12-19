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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تقصف مطار كريات شمونة شمال إسرائيل بـ12 صاروخا

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها، إطلاق رشقة صاروخية مركزة، مكونة من 12 صاروخاً باتجاه ثكنة مطار كريات شمونة شمال إسرائيل.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “أطلقنا رشقة صاروخية مركزة، مكونة من 12 صاروخاً باتجاه ثكنة مطار كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب عز الدين القسام أن مجاهديها استهدفوا قوة صهيونية داخل مبنى بالمغراقة وسط قطاع غزة وأنهم أوقعوا بين أفرادها بين قتيل وجريح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

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فيما سقط شهيد وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في رفح جنوبي قطاع غزة.

كما سقط 9 شهداء بينهم 5 أطفال في قصف منزلين بمخيم النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة.

كتائب القسام حماس إسرائيل مطار كريات شمونة

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