رئيس الموساد السابق: يجب عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة

شدد رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق، يوسي كوهين، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إنشاء تحالف عربي، بدعم أوروبي غربي، يسمح للسلطة الفلسطينية، بالعودة إلى قطاع غزة.

وفي مقابلة في "مؤتمر الأعمال الإسرائيلي" من صحيفة جلوبس الإسرائيلية، رفض كوهين الإجابة بشكل مباشر عن رأيه فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية، قائلا إن هذا ليس الوقت المناسب للتعامل معها".

وأضاف: نحن أمام واقع معقد وصعب للغاية، لقد فاجأنا 7 أكتوبر جميعاً بمفاجأة صادمة. ورغم أننا لن نتمكن من الاستمرار دون التحقيق في الأحداث من خلال اللجان التي ستنشأ بعد الحرب، إلا أن الصحيح في الوقت الحالي ليس ما إذا كانت الدولة الفلسطينية ستقام في المستقبل. ولا ينبغي إجراء هذه المناقشة في هذا الوقت".