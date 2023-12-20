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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تضارب أقاويل.. حقيقة غياب كهربا عن كأس العالم للاندية

محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا

شهدت الساعات الماضية أنباء مُتضاربة حول موقف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي من المشاركة في مباراة أوراوا الياباني بعد غد ، الجمعة، في مونديال الأندية، فقد أكد البعض غياب كهربا عن المباراة للأيقاف.

محمود عبد المنعم كهربا 

حقيقة غياب كهربا عن كأس العالم

وكشف مصدر في الأهلي، أن كهربا غير موقوف وجاهز للمشاركة في مباراة بطل اليابان لأنه لم يحصل على أي بطاقات صفراء في مباراة فلومينينسي البرازيلي، التي أقيمت أول أمس، الأثنين، فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالسعودية.
وشدد المصدر على أن محمد عبد المنعم هو اللاعب الوحيد الذي حصل على بطاقة صفراء في مباراة فلومينينسي وهذا ما تم إخطار الأهلي به من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وأكد المصدر أن ما ترد بشأن إيقاف كهربا وغيابه عن لقاء بطل اليابان غير صحيح ولا يوجد ما يمنع مشاركة اللاعب إلا إذا أُصيب لا قدر الله أو إذا فضّل الجهاز الفني عدم الدفع به.

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الاهلي بكأس العالم للاندية 

ويلتقي الأهلي مع أوراوا في الرابعة والنصف من مساء بعد غد ، الجمعة، بتوقيت القاهرة على استاد الأمير عبد الله الفيصل لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية وصاحب المركز الرابع.

مسيرة الاهلي بكأس العالم

وحقق الأهلي الفوز في افتتاح مبارياته في كأس العالم أمام اتحاد جدة بنتيجة 3-1 قبل أن يخسر من بطل البرازيل بثنائية نظيفة ، فيما فاز أوراوا على ليون المكسيكي بهدف نظيف في ضربة البداية للفريقين بـ كأس العالم للأندية قبل أن يخسر الفريق الياباني من منشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية نظيفة في نصف نهائي البطولة .

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