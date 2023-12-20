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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معلول والجزيري والمثلوثي.. قائمة تونس المبدئية لكأس أمم أفريقيا

منتخب تونس
منتخب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن القائمة المبدئية التى تضم 55 لاعبا قبل المشاركة في كأس أمم أفريقيا خلال الشهر المقبل.

وضمت القائمة، العديد من الوجوه الجديدة على غرار حارس مرمى الترجي، أمان الله مميش، ومهاجم الإفريقي بسام الصرارفي، ولاعب المحرق فراس شواط.

وجاءت قائمة منتخب تونس كالتالي:


حراس المرمى: أيمن دحمان - البشير بن سعيد - معز حسن - أمان الله مميش - إدريس العرفاوي - علي الجمل.

الدفاع: منتصر الطالبي - ياسين مرياح - نادر الغندري - علاء غرام - أسامة الحدادي - حمزة الجلاصي - عمر الرقيق - محمد دراغر - وجدي كشريدة - يان فاليري - غيث الزعلوني - حمزة المثلوثي - علي معلول - علي العابدي - مرتضى بن وناس - أمين الشارني - أيمن بن محمد.

الوسط: فيصل المناعي - إلياس السخيري - فرجاني ساسي - محمد علي بن رمضان - عيسى العيدوني - حنبعل المجبري - أنيس بن سليمان - حمزة رفيع - سامي شوشان - أحمد خليل - حسام تقا - فراس بالعربي - أسامة عبيد - محمد بالحاج محمود.

الهجوم: يوسف المساكني - إلياس العاشوري - سيف الله اللطيف - بسام الصرارفي - نعيم السليتي - راقي العواني - إلياس سعد - أسامة بوقرة - بلال الماجري - هيكل الشيخاوي - هيثم الجويني - يوسف العبدلي - عصام الجبالي - ياسين الخنيسي - أنس الحاج محمد - سيف الجزيري - حمدي العبيدي - فراس شواط.

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