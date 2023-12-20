«كاميرا يحملها كلب» تفضح إسرائيل.. والاحتلال يعرض هدنة قصيرة لتبادل الرهائن والأسرى

أفادت تقارير بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية، استعادت لقطات من كاميرا GoPro، تسلط الضوء على الأحداث التي أدت إلى وفاة 3 رهائن، الأسبوع الماضي.

وأظهر مقطع الفيديو- الذي لم يتم نشره رسميًا، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية نشرته- صوت أحد الرهائن، ويُعتقد أنه “ألون شامريز”، وهو يطلب المساعدة، بعد إرسال كلب مزود بكاميرا إلى أحد المباني، خلال عملية تفتيش عسكرية قبل 5 أيام من مقتلهم.

ووفقا لما نشرته صحيفة صنداي تايمز، لم يتم اكتشاف اللقطات- التي تم تجاهلها في ذلك الوقت- إلا قبل يومين؛ عندما تم انتشال جثة الكلب.

وأثارت التفاصيل الجديدة، المزيد من الدعوات للشفافية، حيث ادعى والد “شامريز” أن الجيش الإسرائيلي يمتلك لقطات تظهر إطلاق النار على ابنه، لكنه غير مستعد لنشرها.

وفي خضم الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار؛ عرضت إسرائيل وقفاً قصيراً للأعمال العدائية وبدأت مفاوضات من أجل تبادل جديد للرهائن بالأسرى.

ووصل إسماعيل هنية، زعيم حماس، إلى القاهرة؛ لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين، الوسيط المهم في الصراع بين غزة وإسرائيل.

كما التقى ديفيد بارنيا، رئيس الموساد، مع ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية، والشيخ محمد آل ثاني، رئيس وزراء قطر، اللذين شاركا في مفاوضات الرهائن السابقة.