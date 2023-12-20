للمرة الأولى.. إسرائيل بدون أي إنذار بصواريخ غزة لمدة 24 ساعة

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن الاحتلال مر عليه لأول مرة منذ 7 أكتوبر الماضي، 24 ساعة دون إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة (باستثناء الهدنة التي استمرت 7 أيام في أواخر نوفمبر).

وأضافت الصحيفة أنه آخر إنذار صاروخي تم إطلاقه كان أمس في تمام الساعة 3:59 مساءً.

وأفادت صحيفة “إسرائيل اليوم”، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن إسرائيل ليست مستعدة لسحب جزء من قواتها في غزة ضمن الصفقة الثانية للإفراج عن الرهائن.

وحسب الصحيفة العبرية، نفي المسؤول الإسرائيلي، ما ورد في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، وأكد أن إسرائيل ليست مستعدة لسحب جزء من قواتها ضمن الصفقة الثانية للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

وقال المسؤول الإسرائيلي: "لا يوجد مثل هذا الاستعداد".