محافظ الدقهلية يعلن أماكن بيع البصل بأسعار مخفضة تصل إلى 35%

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن بيع سلعة البصل بأسعار مخفضة تصل إلى 35%، بالتعاون مع جمعية مواطنون ضد الغلاء، من أمام منافذ الجمعية، بجانب بيع اللحوم، وهم" “منفذ بيع اللحوم بشارع الجيش بجوار مديرية الزراعة أمام ستاد المنصورة - منفذ بيع اللحوم بشارع الجيش أمام محطة الأتوبيس الدولي”.

وأوضح "مختار" أن هناك تنسيقا مع جمعية مواطنون ضد الغلاء؛ لتوفير مزيد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع التجار والمصدرين؛ لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط .

وأشار المحافظ إلى أنه تم إقامة 21 معرضا لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بمختلف مراكز ومدن المحافظة من 15 الي 25%، و30% لبعض السلع والمنتجات، لافتا إلى أن إجمالي عدد المنافذ والشوادر على مستوى المحافظة، بلغت 854 منفذا، تقدم كل أنواع السلع والمنتجات والمواد الغذائية .

ونوه "مختار" بأن المرحلة الحالية تتطلب التعاون بين كل الفئات والقطاعات؛ لدعم وتوفير كل المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال التعاون مع مديريتي التموين والطب البيطري، والغرفة التجارية، وجمعية مواطنون ضد الغلاء.

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