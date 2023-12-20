خبير تغذية يقدم فوائد سلطة الحمص

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد سلطة الحمص كوجبة مشبعة متكاملة لنزول الوزن ولمرضي السكر وللرياضيين .

المقادير :

نصف كوب حمص مسلوق

نصف فلفله خضراء مقطعه مكعبات

نصف فلفله صفراء مقطعه مكعبات

نصف فلفله حمراء مقطعه مكعبات

بصله خضراء مقطعه

نصف كوب بقدونس مقطع

نصف كوب بروكلي مسلوق (إختياري)

ملح و فلفل و كمون

عصير ليمونه

ملعقه كبيره خل

الطريقة:

نخلط كل المكونات مع بعضها و تستخدم كوجبه كامله مشبعه

