مدافع الاتحاد السعودي يجري عملية جراحية في الساق.. التفاصيل الكاملة

أجرى مدافع نادي الاتحاد السعودي، عمر هوساوي، عملية جراحية في الساق وصفها الأطباء بالناجحة.

وقال الاتحاد، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقاً باسم «تويتر»: «أجرى المُدافع عمر هوساوي عملية جراحية لإزالة أسياخ طبية (دعامات معدنية) في الساق تسببت له بآلام شديدة، في الأيام الماضية». وأضاف: «تكللت العملية بالنجاح، وسيحدد الطبيب المعالِج مع الجهاز الطبي للفريق مدة غياب اللاعب والبرنامج العلاجي له».

وشارك هوساوي في 17 مباراة، هذا الموسم، مع الاتحاد، منها 11 مباراة في الدوري، و5 مباريات في «دوري أبطال آسيا»، وواحدة في «البطولة العربية للأندية». وكان الاتحاد قد أعلن أيضاً حاجة مهند شنقيطي لتدخُّل جراحي.

وقال النادي، عبر منصة «إكس»: «أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها شنقيطي حاجته لعملية جراحية في العضلة الخلفية». وتعرَّض شنقيطي لإصابة، خلال مباراة الاتحاد والأهلي المصري، في «كأس العالم للأندية»، والتي خسرها الفريق السعودي 3 - 1.

وبذلك يفتقد الاتحاد خُماسي خط الدفاع: لويس فيليبي بسبب الإصابة، وعدم قيد أحمد حجازي محلياً بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، نهاية الموسم الماضي، وهي الإصابة التي أبعدت أحمد شراحيلي، مطلع الموسم الحالي، وكذلك خضوع الشنقيطي، وهوساوي لجراحة.