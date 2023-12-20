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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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وزيرة التخطيط: إتمام أي صفقة من طروحات الدولة يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الدولة المصرية تؤكد على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، لافتة إلى أن برنامج الطروحات، هو جزء أصيل من المبادئ الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة، فهو لا يرتبط بأزمة أو بظرف معين، ولكنه منهج الدولة المصرية في تنفيذ خطتها وفي رؤيتها الاقتصادية.

برنامج الطروحات يؤكد قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات

وأضافت هالة السعيد، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن برنامج الطروحات يزيد مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار المؤسسي، ويحسن بيئة التداول وإعادة الهيكلة لبعض الأصول المملوكة للدولة.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن إتمام أي صفقة من طروحات الدولة؛ تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد المصري.

القطاع الخاص هالة السعيد وزيرة التخطيط الإقتصاد المصرى

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