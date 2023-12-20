تسليم تابلت أولى ثانوي للطلاب الأسبوع المقبل.. وسداد 105 جنيهات تأمينا بالبريد

تستعد مدارس محافظة القاهرة لتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بعد وصوله رسميا إلى مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة منذ أيام .

من جانبها أكدت مدارس إدارة عين شمس التعليمية ، أنه من المقرر بدء عملية تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي من يوم الأحد المقبل الموافق 24 ديسمبر 2023 .

الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

- صورة شهادة الميلاد

- صورة بطاقة الأب

- صورة بطاقة الأم

-ايصال تأمين التابلت من البريد + 2 صورة منه

-صورة وصل المصروفات

-أصل شهادة الإعدادية لمن لم يسلمها إلى المدرسة

وشددت المدارس الثانوية ، على أنه سيتم تسليم التابلت للطالب و ولي الأمر ، وستقوم المدرسة بتصوير إقرار استلام التابلت لتوقيع ولي الأمر عليه

رسوم تأمين التابلت

وأكدت المدارس الثانوية أن هناك رسوم يجب على طلاب الصف الأول الثانوي دفعها في البريد تحت بند تأمين التابلت، مشيرةً إلى أن رسوم تأمين التابلت قدرها 105 جنيهات ، يتم دفعها بصورة شهادة الميلاد فى البريد المصري.

وصول 74 ألف تابلت إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

من جانبها، تسلمت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، أجهزة تابلت أولى ثانوي استعدادا لتوزيعها على الطلاب في المدارس.

وصرح أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، بأن المديرية تسلمت ما يقرب من (٧٤٠٠٠) ألف تابلت يتم تسليمها للطلاب استناداً للإجراءات المتبعة.

كما أشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، إلى أن إدارة التطوير التكنولوجي تقوم بتفعيل أجهزة التابلت قبل تسليمه إلى الطلاب وذلك تيسيراً عليهم ، ليتم التعامل مع التابلت فور استلامه.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

جدير بالذكر أن حالة من الجدل أثيرت مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل تأخر تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام الدراسي الحالي 2023 / 2024، حيث تساءل الجميع هل تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا أم إلكترونيا ؟.

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية، بشأن امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه بالنسبة لـ امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي، تقرر إتاحة الامتحان الكترونياً على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة تدريب الطلاب الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإجراء امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

وأعلنت عددا من مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات ، جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة مواعيد جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، مؤكدةً أنه سيتم عقد امتحانات الصف الأول الثانوي العام من يوم الاثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ وحتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ ، بينما يتم عقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام من الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ وحتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ .

تنبيهات المدارس بشأن تابلت اولى ثانوي

تنبيهات المدارس بشأن تابلت اولى ثانوي