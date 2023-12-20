فنربخشة يعتلى صدارة الدوري التركي بالفوز على قيصري سبور 4 - 3

اعتلى فنربخشة جدول ترتيب الدوري التركي لكرة القدم منفردا، عقب فوزه المثير ٤-٣ على مضيفه قيصري سبور، اليوم الأربعاء، في المرحلة الـ17 للمسابقة.

وتقدم فنربخشة مبكرا بهدف حمل توقيع سينجيز أوندير في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف ميشي باتشواي الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وقلص قيصري سبور الفارق، عقب تسجيل أوليفيه كيمين الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لكن باتشواي أضاف الهدف الثالث لفنربخشة في الدقيقة 50.



وتواصلت الإثارة في اللقاء، بعد ما سجل مامي تيام الهدف الثاني لقيصري سبور في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، ثم أحرز ميجيل كاردوزو هدف التعادل للفريق المضيف في الدقيقة 73.

ولم يهنأ قيصري بتعادله طويلا، بعدما أعاد باتشواي التقدم مجددا لفنربخشة، إثر إحرازه الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

وأنهى فنربخشة اللقاء بـ 9 لاعبين عقب طرد فريد وميرت هاكان يانداش في الدقيقتين الثامنة و11 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد فنربخشة، الذي حقق فوزه الـ14 في البطولة هذا الموسم والرابعة على التوالي، إلى 43 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه جالطة سراي، الذي يواجه ضيفه فاتح قرا جمرك في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد قيصري سبور، الذي تكبد خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم مقابل 8 انتصارات و5 تعادلات، عند 29 نقطة في المركز الرابع.