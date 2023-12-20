وفد رسمي يستقبل منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين بعد الفوز ببطولة أفريقيا

استقبل وفد رسمي من وزارة الشباب والرياضة، بعثة منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة بعد نجاحه في حصد لقب بطولة أفريقيا إثر الفوز علي ليبيا صاحب الأرض والجمهور بثلاثة أشواط نظيفة.

وأكد وزير الشباب والرياضة في رسالته لأبطال الطائرة علي اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية فى جميع المراحل العمرية وفى مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا فى مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.

وأشار الوزير إلي استمرار الريادة القارية والعربية في الآونة الأخيرة علي مستوي الأندية والمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية بفضل التطور الذى تشهده المنظومة الرياضية المصرية والدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.