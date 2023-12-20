عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المتحدث باسم الحكومة: ندرس طرح 50 شركة تابعة للدولة للقطاع الخاص

برنامج الطروحات
برنامج الطروحات

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن سياسة وثيقة ملكية الدولة تتعلق بـ تخارج الدولة من العديد من القطاعات، ورئيس الوزراء أكد أن مصر ترغب في إصلاح اقتصادي شامل على الرغم من الظروف الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي، وعملية الطروحات تأتي ضمن عملية الإصلاح الشامل للاقتصاد المصري. 

حديث عن برنامج الطروحات 

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء حقق نجاحا بالتخارج من 14 شركة مما أسهم في توفير سيولة دولارية بلغت قيمتها 5.6 مليار دولار.

 وأكد حرص الدولة على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الطروحات ومن ثم جاء التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. 

وتابع، أن مؤسسة التمويل الدولية هي بمثابة مستشار استراتيجي لمصر في ملف الطروحات، والدراسة التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية انتهت من إجراءات الدراسة الخاصة بـ 14 شركة، وجاري العمل على دراسة طرح 50 شركة أخرى تابعة للدولة في مجالات عديدة، موضحا أن مؤسسة التمويل الدولية وضعت أولوية لأربع قطاعات تشمل قطاع المطارات، والاتصالات، والبنوك، والتأمين. 

مجلس الوزراء سياسة وثيقة ملكية الدولة برنامج الطروحات أحمد موسى برنامج على مسئوليتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

موضوعات متعلقة

تكييفات هيرو.. «صدى البلد» يرصد أحدث منتجات LG في العام الجديد 2024|فيديو

"مشوفتش رئيس وزراء كده".. أحمد موسى يشيد بمصطفى مدبولي لتنفيذه برنامج الطروحات

أستاذ أوبئة يكشف تفاصيل حول ظهور متحور جديد من كورونا |فيديو

عزة مصطفى تدافع عن محمد صلاح: البعض عاوزه يخاصم العالم وينسى الإنسانية

خبير اقتصادي يكشف تفاصيل برنامج الطروحات

تمويل البنك الزراعي| مستشار وزير التموين: مشروع "ورشتي" يرعى 250 مصنعا لإنتاج المشغولات اليدوية

100 دولار في ساعتين.. مستشار وزير التموين يفجر مفاجأة بشأن سعر الذهب

عزة مصطفى تزف بشرى لغير الناجحين في مسابقة الـ 30 ألف معلم

ترشيحاتنا

شعبة الذهب تتوقع ارتفاع سعر المعدن الأصفر لهذه الأسباب

إعلان التعبئة.. إجراء عاجل من الحوثيين لإرسال مقاتلين إلى غزة

أحمد موسى: مصر أنفقت من 300 لـ500 مليار جنيه على استصلاح الأراضي

دبلوماسيون بمجلس الأمن: نشعر بالإحباط إزاء تأجيل التصويت على وقف القتال بغزة

القنصل المصري بجدة: الأهلي واجهة مُشرّفة للرياضة المصرية |صور

الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من ميقاتي للتهنئة بفوزه بفترة رئاسية جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الفراولة؟

تتربح من جسدها.. حبس سيدة التيك توك بـ6 أكتوبر لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

خبير تغذية يقدم فوائد سلطة الحمص

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

فيديو

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ