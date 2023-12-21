للمساهمة فى توفير الأمن الغذائى.. إطلاق موسم حصاد المزارع السمكية بزراعة بنها

تعد كلية الزراعة بمشتهر التابعة لجامعة بنها من أقدم المعاهد والكليات الزراعية فى مصر ، حيث ترجع جذور انشاء الكلية لعام 1911م كمقر لأول مدرسة زراعية والتي تطورت عبر الزمن لتصبح كلية الزراعة بمشتهر.

الكلية تضم نخية متميزة من العلماء

وتضم الكلية نخبة متميزة من العلماء فى جميع التخصصات ولها سجل حافل فى العمل على تقدم الزراعة والمساهمة فى المشروعات القومية الكبرى للتنمية الزراعية الشاملة ، حيث تسعى دائما الى الإرتقاء بنوعية التعليم الزراعى ليحقق التميز والجودة مع تعزيز قدرة الطالب على التعلم الذاتى والبحث العلمى التطبيقى الهادف لتكون الكلية مصدراً الكفاءات من الخرجين والباحثين.

كما تضم الكلية العديد من الوحدات الإنتاجية المختلفة ، كما تضم الكثير من الأصول النباتية لمحاصيل الفاكهة والخضر والزينة وكثير من النباتات الطبية والعطرية وتضم الكلية أيضا مزرعة للإنتاج الحيوانى والداجني ومزرعة الأغنام وإنتاج الأرانب ومنحل لإنتاح عسل النحل.

إنشاء وحدة لإنتاج الأسماك المكثفة

وفى اطار مساهمة الكلية ومساندة دور الدولة فى توفير الأمن الغذائى تم انشاء وحدة لإنتاج الأسماك المكثفة على مساحة 1200 متر مربع وتضم 8 أحواض خرسانية ، بالإضافة إلى إنشاء أحواض للمزارع السمكية المفتوحة ، كما يتم رفع كفاءه المياه المستخدمة في تربية الأسماك في ري الخضروات التي يتم زراعتها بالصوب الزراعية لإنتاج منتج صحي خالى من التلوث وآمن على صحة المستهلك بالإضافة إلى توفير تكلفة الإنتاج.

اطلاق موسم حصاد المزارع السمكية المفتوحة

وشهد الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يرافقه الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر، حصاد سمك البلطي من إنتاج المزارع السمكية المفتوحة بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور السيد فودة، إنه يتم استخدام الطرق الحديثة والمبتكرة بالمزارع التى تتميز بها كلية الزراعة بمشتهر للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي تحقيقا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

دعم الوحدات والمزارع الإنتاجية بالجامعة

وأكد "فودة"، حرص الجامعة علي تقديم الدعم الكامل للوحدات والمزارع الإنتاجية بالجامعة وكلياتها، وذلك في إطار دورها الخدمي والمجتمعي في توفير السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المشاركة فى المعارض التى تقيمها جامعة بنها.

من جانبه أشار الدكتور محمود الزعبلاوي، إلى أن الكلية تضم مشروع المزارع السمكية "المغلقة والمفتوحة" التي يتم استخدامها بطريقة بحثية تعليمية في تدريب الطلاب، كما يتم استخدامها بطريقة إنتاجية، حيث تم اليوم حصاد أسماك البلطي من 2 حوض من المزارع المفتوحة بإجمالي 1.5 طن للحوض الواحد.

409179895_853610356560388_8477530435098135435_n

409192062_853610116560412_8365083447287758884_n

409192384_853610093227081_8393105609074271474_n

409979163_853610023227088_8604525389137619686_n