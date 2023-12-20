عايز آخد رأيكم | بوست مثير من خالد الغندور بسبب الزمالك

طرح الإعلامي الرياضي خالد الغندور نجم الزمالك السابق سؤالًا بعد تعادل الزمالك مع ساجردا في انجولا سلبيا.

وكتب الغندور عبر حسابه علي فيسبوك:"#رأيكم :من هو نجم مباراة اليوم بين الزمالك وساجرادا الانجولي ".



انتهت أحداث مباراة ساجرادا الأنجولي ونادي الزمالك، بالتعادل السلبي، على ملعب 11 نوفمبر في العاصمةالأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط متصدرا المجموعة، وساجرادا يرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالثخلف أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني بـ 6 نقاط، ويتذيل المجموعة أكاديمية سوار دون نقاط.