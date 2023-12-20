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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنصورة وعميد طب يفتتحان عمليات التطوير بالكلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، عمليات التطوير والتجديدات التى تمت بكلية الطب، وذلك على هامش انعقاد مجلس الجامعة بالكلية.

وذلك بحضور  نواب رئيس الجامعة والعمداء وأمين عام الجامعة  ووكلاء كلية الطب. 
وأكد رئيس جامعة المنصورة  أن كلية الطب تعد نواة انشاء الجامعة والتى مر على انشائها أكثر من 60 عامًا، ولها إسهامات علمية وبحثية وطبية على المستويين المحلى والدولى حيث أنشىء مبنى الكلية عام 1962.
حيث استطاعت الكلية خلال الفترة الماضية عمل تغييرات وتطوير فى البنية الأساسية والتجهيزات لخدمة العملية التعليمية والبحثية وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب.
مشيرًا أن الكلية حصلت على الأعتماد الأكاديمى للمرة الثالثة.

 كما حصلت على العديد من شهادات الأيزو وبها أول برنامج توأمة بالجامعات المصرية مع جامعة أجنبية "برنامج المنصورة مانشستر الطبى".
وأشاد بالجهود الكبيرة لمديرى المستشفيات والمراكز الطبية لتطوير المنظومة الطبية لخدمة الموطن المصرى. 
كما أشار الى تميز القطاع الطبى والخدمات الطبية التى تقدم بمختلف المستشفيات والتطور المستمر والتى من أهمها : مشروع توسعات مستشفى الطوارىء على مساحة 1600 متر مربع بالتعاون مع وزارة الصحة  والذى سيكون إضافة كبيرة للرعاية العاجلة والخدمات الطبية بالاضافة الى الانتهاء من مبنى زراعة الكبد والذى سيتم افتتاحه قريبًا وهو أول مبنى متخصص لزراعة الكبد بالشرق الأوسط وكذلك  عمليات التطوير والتحديث المستمر بكافة المستشفيات والمراكز الطبية. 
و أكد الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب  أن الكلية مر على انشائها أكثر من 60 عاما أسهمت فى تخرج العديد من الأطباء المتميزين فى القطاع الطبى و يدرس بها حاليًا قرابة 2000 طالب وافد  50% منهم يمثلون 24 جنسية مختلفة ، وبها برنامج المنصورة مانشستر الطبى المميز وقد تخرج من البرنامج 13 دفعة متتالية، كما تسهم بشكل كبير فى رفع البحث العلمى فى المجال الطبى فى مصر، لذا وجب على الكلية فى اطار خطتها الاستراتيجية  للتطوير المستمر تطوير بنيتها الأساسية وتطويرها لمستوى يناسب العملية التعليمية .

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التطوير والتحديث الخدمات المقدمة للطلاب العملية التعليمية والبحثية المستشفيات والمراكز الطبية رئيس جامعة المنصورة قطاع الطب مديرى المستشفيات وزارة الصحة

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