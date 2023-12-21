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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جثة وفجور وأوضاع مخلة|الدكر صاحبة كبارية الهرم في قبضة الأمن

راقصة
راقصة

تباشر جهات تحقيق جنوب الجيزة، التحقيق مع راقصة تمارس الأعمال المنافية للآداب داخل فيلا بمنطقة هرم سيتي.

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ممارسة الرذيلة..

 

وجاء في التحقيقات، أن المتهمة تدعى "نهي . الدكر " تستقطب القاصرات من الأقاليم والأرياف للعمل في ملاهٍ ليلية وديسكوهات وتحريضهن على ممارسة الرذيلة والفسق والفجور، وكذلك لقيامها بإدارة ملهى ليلي بمنطقة الأهرامات بدون ترخيص، مقابل مبالغ مالية.

ووجهت النيابة للمتهمة جريمة الاتجار بالبشر والتحريض على الفسق والفجور وتسهيل أعمال الدعارة وتعاطي المخدرات كما تسببت فى مقتل شاب خلال مشاجرة داخل كباريه منذ فترة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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البداية..

وكانت رجال مباحث الآداب الجيزة، ألقوا القبض على راقصة شهيرة في الأوساط الليلية والحفلات، تدعى جومانة أثناء ممارسة الفجور مع صاحبة كباريه، وحرر محضر بالواقعة واحالة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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