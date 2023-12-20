بعبوة ناسفة محلية الصنع.. استهداف معسكر قبة راحيل بمخيم عايدة

ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" انه تم استهداف معسكر قبة راحيل في مخيم عايدة شمال بيت لحم بعبوة ناسفة محلية الصنع.

وكانت كتائب القسام أعلنت - في وقت سابق- استهداف قوة صهيونية مكونة من 12 جندياً تحصنت داخل مبنى في حي الدرج بقذيفتي أفراد وعدد من القنابل اليدوية.

وذكرت القسام في بيان لها : مجاهدونا اشتبكوا مع قوة صهيونية راجلة في منطقة السرايا بمدينة غزة وأكدوا مقتل 4 جنود وإصابة آخرين.

وأشارت القسام الي استهدافها 8 آليات صهيونية في منطقتي الصبرة وتل الهوا في مدينة غزة والاشتباك مع وحدات الإنقاذ بالأسلحة الرشاشة والقنابل.