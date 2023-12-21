بلاغة السرد وتشكيل الدلالة.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب (بلاغة السرد وتشكيل الدلالة... قراءات في السرد الإماراتي المعاصر)، تأليف: أحمد عزيز الحسين.

يتوقف الكتاب عند نصوص مجموعة (كلنا كلنا كلنا... نحب البحر) الرائدة؛ فيقرؤها بإمعان، ويحلل متونها الحكائية وبُناها السردية، ويرصد أنظمتها الدلالية، ويحاول الربط بين ما قدمته في ضوء محضنها الأدبي والاجتماعي، وفي ضوء التجرية القصصية العربية بشكل عام، ثم ينتقل إلى تحليل مضمون التجربة الثرة للقاص الإماراتي الرائد عبد الله صقر في مجموعته (الخشبة)، محاولاً استكناه العلاقة بين بنية الشكل الفني وسردية الجسد، ووعي القاص المبكر للتابوات المحرمة في المجتمع العربي عموماً، والخليجي خصوصاً، ويلاحق آلية تجلي السلطة وقمع الجسد في نتاج هذا الكاتب، وكيف قارب موضوع (البذاءة)، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مقاربة شعرية السرد عند القاص الراحل جمعة الفيروز، وما حملته مجموعته (مسافة أنت... العشق الأول) من دلالات قابعة في بنيتها الفنية، فيتقصى التقنيات السردية التي شكّل بها نصوصه، ويحاول تسويغ مراوحته بين السرد الكلاسيكي والسرد الحديث، ثم يعرج بعد ذلك على بلاغة السرد عند القاص صالح كرامة العامري في مجموعته (سهرة مع الأرق)، وكيف تجلت هذه البلاغة في آلية مقاربته للمهمشين، وفي اتكائه على تقنيات محددة، وينتقل بعد ذلك إلى مقاربة تجربة الروائي علي أبو الريش كما تجلت في نصه الروائي (ثنائية مجبل بن شهوان/الحب والغضب)، ليقف ملياً عند شعرية العنوان، ويلاحق المفهوم البطركي للرجل وتجلياته في النص، وكيف انعكس ذلك على صورة المرأة، وآلية التشكيل الفني عموماً.

كتاب (بلاغة السرد وتشكيل الدلالة... قراءات في السرد الإماراتي المعاصر)، تأليف: أحمد عزيز الحسين. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.