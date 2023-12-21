حازم إمام: السبب الوحيد لتراجع عبدالله السعيد عن الاعتزال الدولي المشاركة الأفريقية

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق حازم إمام عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير : ملعب أون تايم |حازم إمام "من الممكن تراجع عبد الله السعيد عن الاعتزال الدولي لو تواجد اسمه في القائمة النهائية لأمم إفريقيا.

وكان منتخب مصر قد أعلن مؤخرا ضم السعيد للقائمة الأولية للمنتخب التي تستعد لمباريات كأس الأمم الأفريقية القادمة في ساحل العاج.

واستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، امس الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، للاطمئنان علي استعدادات المنتخب خلال الفترة القادمة من معسكر تدريبي وملاعب وجاهزية اللاعبين، لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2024.