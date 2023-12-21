مقابل 6 ملايين يورو.. رحيل نجم الأهلي في يناير .. تفاصيل

فجر الاعلامي فرج عامر مفاجأة نارية بشان رحيل نجم الاهلي اليو ديانج عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب فرج عامر : اليو ديانج ايضا عرض سعودي مقابل ٦ مليون يورو ، غالبا سيرحل في يناير عن الاهلي ؟

وعقب خسارة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الجوهرة المشعة" بدور نصف نهائي مونديال الأندية، ينافس النادي الأهلي على حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد إخفاقه في عدم التأهل للمباراة النهائية .



يتجه الأهلي إلى مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، حيث يلعب الأهلي مع فريق أوراوا الياباني، الذي تلقى هزيمة من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

