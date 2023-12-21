الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أنه كان على إدارة الأبيض الموافقة على عرض محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك حصل على عرض بالحصول على كامل غرامة محمود كهربا كاملة، مع إلغاء الفوائد، إلا أنه الإدارة رفضت".

وأضاف: "أعلم أن ملف محمود كهربا هو ملف جماهيري.. الجمهور هو أهم عنصر داخل المنظومة، لكنه لا يدير".

وتابع: "إذا كنت مسئولًا داخل الزمالك لكنت وافقت على عرض الحصول على 2 مليون دولار كاش.. الجمهور حقه أن يغضب، وأنا حقي أحل".

وأكمل: "الجماهير تغضب، إلا أن المشاكل المالية تكبر، والمشكلة الأساسية في الزمالك بدأت عندما رفض الزمالك ذلك عرض كهربا".

وواصل: "الجماهير تأخذ ملف كهربا بالعند، أما أنا كإدارة لا يجب أن أخذ الأمور بهذا الشكل.. على الإدارة أن تحل الأزمات".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "قبل انتخابات الزمالك بأسبوع واحد، الأهلي ومحمود كهربا ووكيله أحمد يحيى عرضوا على نادي الزمالك دفع 2 مليون دولار كاش، وقلت إنه يتوجب على الزمالك الموافقة، ومواجهة الجماهير بالأمر، ماذا لو استمر كهربا موسمين آخرين دون دفع الغرامة".