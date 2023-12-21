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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| سر غياب بثينة رشوان.. شمس الكويتية تثير الجدل.. تصريح صادم من هيدي كرم

أخبار الفن
أخبار الفن

سر غياب بثينة رشوان.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: شمس الكويتية تثير الجدل، تصريح صادم من هيدي كرم، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

الشائعات تطارد النجوم في 2023| غادة عبد الرازق تنفي زواجها من ثري قطري.. حقيقة ارتباط رانيا يوسف بـ الفيشاوي.. وأنباء وفاة علا غانم تحدث ضجة

لم تكن شائعة زواج غادة عبد الرازق، أو خطوبة حورية فرغلي، هي الوحيدة في عام 2023، إذ اجتاحت الوسط الفني العديد من الشائعات خلال العام الجاري، وظلت تلاحق الفنانين لفترة منها المزعجة والمؤرقة مثل الوفاة والمرض، وأخرى مضللة مثل الزواج أو الانفصال.

 

في عيد ميلادها.. سر غياب بثينة رشوان 9 سنوات عن الفن

تحتفل اليوم الفنانة بثينة رشوان بعيد ميلادها التي أكدت منذ فترة ان أولادها لا يمنعون عودتها الى التمثيل مجددا بعد ظهورها فيومسرحية “زقاق المدق”.

 

في ذكراه.. سر الكفن الذي حمله محمد رضا بسبب نادي الزمالك

يوافق اليوم الخميس 21 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد رضا، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1921، ورحل في 21 فبراير عام 1995، عن عمر يناهز الـ73 عامًا.

يعتبر الفنان محمد رضا من أشهر فناني الكوميديا في السينما المصرية، واشتهر بأداء شخصية المعلم الشعبي بطريقة كوميدية لم يستطع أحد منافسته فيها، وهو ما دفع الكثير بتلقيبه "معلم السينما المصرية"، لما تميز به من خفة الظل وصدقه وبساطته في الأداء.

 

عيد ميلاد هاني شاكر.. سر ابتعاد أمير الغناء العربي عن السينما

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان هاني شاكر، الذي عرف بلقب أمير الغناء العربي، والذي يعد له مسيرة فنية كبيرة استطاع ان يجعل لنفسه مكانه كبيرة في عالم الفن.

ويعد الفنان هاني شاكر من أسرة فنية حيث أن خالته هي الفنانة الراحلة آمال زايد، وبذلك فإن ابنتها معالي، تُعتبر ابنة خالته، كما كان لـ آمال شقيق آخر وهو السيناريست محسن زايد، وبذلك فإنه يعتبر خال كلاً من هاني شاكر، ومعالي زايد.

 

أبرزهن أصالة وأحلام وإليسا.. نجمات العرب بحفل رأس السنة

تنظم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حفل غنائي يجمع 6 نجمات، أبرزهم أصالة نصري وأحلام الشامسي واليسا وأنغام ونانسي عجرم وأسماء لمنور، على مسرح محمد عبده، يوم 31 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

جنة الحب.. طرح أحدث أغاني أصالة نصري

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنانة أصالة نصري الجديدة التي تحمل اسم جنة الحب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتزامنا مع موسم أعياد الكريسماس.

أغنية جنة الحب لـ أصالة نصري، من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد.

 

بإطلالة رياضية.. شمس الكويتية تثير الجدل في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

شاركت الفنانة شمس الكويتية متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور  "إنستجرام".
 

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

ردت الفنانة هيدى كرم على الانتقادات التى وجهت لها علي فستانها الذي ظهرت به في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الحالية.

 

بدأ أول مشاهده.. فتحي عبد الوهاب نجم الجزء الرابع من مسلسل المداح

يصوّر حاليًا الفنان حمادة هلال أحداث الجزء الرابع من مسلسل المداح وذلك استعداداً لعرضه فى موسم رمضان القادم.

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