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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صحتك في وصفة.. طريقة عمل عصير تفاح بالزنجبيل

مشروب التفاح بالزنجبيل
مشروب التفاح بالزنجبيل

يعد عصير التفاح بالزنجبيل من المشروبات الصحية والغنية بالفيتامينات الضرورية للجسم، والتي تعمل على تعزيز عمل جهاز المناعة عن طريق مضادات الأكسدة وأهمها فيتامين ج الموجود في التفاح، لذلك حضري هذه الوصفة وإليك الخطوات.


طريقة عمل عصير تفاح بالزنجبيل:

المقادير:
‏-  ½ كيلو تفاح طازج
‏-  2 أصابع زنجبيل سميكة مطحونة
‏-  1 لتر ماء
‏-  1 كوب سكر
‏-  1 ليمونة

طريقة التحضير:
اغسلي التفاح جيدًا ثم قطعيه مكعبات صغيرة قطعي الليمون إلى مكعبات صغيرة أيضا.
ويقشر الزنجبيل ثم يطحن جيدًا ضعي التفاح المفروم والليمون والزنجبيل المبشور في مقلاة عميقة.

صبي الماء على الخليط واتركيه يغلي على نار عالية ثم اخفضي النار واتركيه 15 دقيقة أخري يغلي.

بعد ذلك ارفعيه من على النار وقومي بتغطية الإناء واتركيه يبرد لمدة 20 دقيقة.

ثم  يصفي جيدًا و يوضع عصير التفاح بالزنجبيل على النار مرة أخرى لمدة 5 دقائق مع إضافة السكر حتي تمام الغليان.
بعد ذلك يترك حتي يبرد تمامًا ثم يوضع في الثلاجة و يقدم باردًا.

مشروب التفاح الزنجبيل التفاح الجسم الفيتامينات الجهاز المناعي أدوار البرد والانفلونزا

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