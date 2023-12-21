عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وردة المنطقة العازلة.. معرض يناقش الصراعات والحروب ضد الشعب الفلسطيني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

افتتح جاليرى بيكاسو بالزمالك، معرض "وردة المنطقة العازلة" للفنانة سعاد مردم بك، وسط حضور عدد كبير من الفنانين التشكيليين، والإعلاميين وبعض من الشخصيات العامة. 

وعن معرضها، قالت سعاد مردم بك: “عرفت الوردة بإنها رمز إله الحب والجمال قينوس، وفى الأساطر الرومانية ولدة الوردة الحمراء من الحب المأساوى لهذه الإلهة التي وجدت عشيقها المضئ أدونيس ميتاً”.

وأوضحت سعاد مردم بك: "أطلق لقب “الوردة على سيدات الصليب الأحمر اللاتى غلب حبهن الخوف، فتحول الورد إلى حديد يضاهى الرصاص والقنابل والأراضى المحروقة”.

من جانبه، قال الدكتور أشرف رضا، أستاذ أستاذ كلية الفنون الجميلة، إن الفنانة سعاد مردم بك لها طابع وأسلوب وتقنيات خاصة بها، كما أنها تتناول موضوعا محددا في لوحاتها. 

وأوضح أشرف رضا، أن موضوع معرض "وردة المنطقة العازلة" يتحدث عن الصراعات والحروب والمآسى التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الوقت الحالى. 

وأضاف أن أكثر ما تشتهر به الفنانة سعاد، أنها تقدم شخوصا مميزة ليها، لذلك تستطيع أن تعرف أعمالها من بين أعمال الفنانين الآخرين.

فيما قال الدكتور إبراهيم غزالة، إن معرض وردة المنطقة العازلة، من المعارض الجميلة التي تتوافق مع حالة الشعب الفلسطيني وما يتعرضه من صراعات، حيث إن اللوحات تتحدث عن القمع ومحاولة التهجير. 

وأشار إبراهيم غزالة، إلى أنها اعتمدت على استخدام الألوان البيضاء والسوداء في عدد كبير من اللوحات وهذه اللوحات معبرة بشكل كبير عن الوضع المأساوى للشعب الفلسطينى. 

وأضاف أن المعرض موفق بشكل كبير، ويحسب لها أنها تمكنت من تجسيد الأوضاع السياسية الحالية في وقت قصير، خاصة لأن الفنان يحتاج إلى وقت طويل جداً ليستطيع أن يعبر عن تلك الأحداث. 

فى السياق ذاته، قال الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية السابق، إن المعرض يحتوى على تكنيكات عالية وخامات متنوعة تخدم الموضوع الذى تناولته في معرضها "وردة المنطقة العازلة". 

وأفاد خالد سرور، بأن معرضها في أفكار ومشاعر ودراما، حيث إنها ترصد علاقة الانسان وتمسكه بالأرض، ويأتي ذلك نتيجة تأثرها بما يحدث في غزة. 

جاليرى بيكاسو بالزمالك وردة المنطقة العازلة سعاد مردم بك رمز إله الحب الحب المأساوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن|

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

ترشيحاتنا

شهيد لقمة العيش.. تفاصيل صادمة لوفاة شاب مصري في إيطاليا

وزيرا التضامن والرياضة يناقشان استعدادات تنظيم احتفالية "قادرون باختلاف" تحت رعاية السيسي

مفاوضات اللحظة الآخيرة.. هل تشهد غزة هدنة قريبة لوقف إطلاق النار؟

وزير الخارجية البريطاني: دور مصر عظيم في إيصال المساعدات إلى غزة

لبنان.. حزب الله يطلق وابل من الصوارخ على مواقع إسرائيلية حدودية

إصابة مباشرة لسيارة في الجليل الأعلى بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

ولا أغرب .. مقطع فيديو يثير الجدل لحيوان يوقف السيارات طلبًا للمساعدة

فيديو

محدش يخرج من بيته| الأرصاد تحذر هذه الفئات بسبب طقس اليوم.. فيديو

ركبا الأسانسير مع شخصين.. الداخلية تكشف لغز خطـ.ــف صغيرين داخل مصعد

إسرائيل تلتقط أنفاسها الأخيرة.. ناشط أمريكي يوجه رسالة قوية للعالم| فيديو

مقطع فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية ينفطر له القلوب.. شاهد ماذا قالت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ