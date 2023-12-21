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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحليل عينات مياه منشية السد العالي بمدينة السلام للتأكد من رائحة الجاز

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي ، بأنه يتم حاليا تحليل العينة التي تم الحصول عليها من مياه الشرب بمنطقة منشية السد العالي بحديقة بدر بمدينه السلام بمحافظه القاهرة ، للتأكد من خلوها من اي شوائب. 

 وأضافت الشركة في تصريحات خاصه لـ صدي البلد بأنه  فور تلاقيها بلاغ من أهالي المنطقة المذكورة  تم الدفع بفريق الطوارئ بالشركة للتأكد من صحه البلاغ وتم إرسال العينة للمعامل التابعة للشركة للتأكد من مدي صحة وجود رائحة الجاز.

 وأكدت الشركة أنه لاصحة لما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ذلك الأمر ، وأوضحت الشركة انه جاري التواصل مع أصحاب المنشورات علي مواقع التواصل الاجتماعي لطمأنتهم وسيتم إجراء فحص فوري لشبكات المياه للمنازل صاحبه الشكوي .

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