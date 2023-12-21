مياه الشرب بأسوان تعلن عن انقطاع الخدمة في 22 منطقة.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان إنقطاع المياه عن مناطق "منطقة وسط المدينة – الكورنيش – اطلس – صالح حرب – الجزيرة – الناصرية – السيل الجديد – السيل الريفي – النفق – ارض الجميلي – الحصايا – تقسمات الصداقة الجديدة – المجمع الصناعي – الصداقة القديمة – كل عزب كيما بالكامل – عمارات الاولي بالرعاية – عمارات كيما السد – عمارات الحديد والصلب – عمارات مصنع كيما – عمارات كيما والمستعمرة ( ج – أ ) – عمارات التطبيقين – عمارات الرحاب " وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غدا الجمعة الموافق 22 – 12 – 2023 وحتي الساعة الثانية ظهر يوم السبت الموافق 23 – 12 – 2023 لمدة 16 ساعة.

وارجعت مياه الشرب بأسوان سبب الانقطاع نظرا للقيام بتنفيذ أعمال ترحيل خط مياه قطر 500 م حديد من اسفل مكتبة مصر وكذا اعمال إحلال وتجديد طلمبة غاطس بمحطة صرف صحي رقم 10 بكيما.

وتهيب مياه الشرب بأسوان بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتوفر مياه الشرب بأسوان سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.