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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب الرئيسية بشارع المدير في الزقازيق

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يسرى راشد رئيس حي أول الزقازيق بسرعة حل أي مشكلات طارئه والتواصل الدائم مع المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى وتحسين الخدمات المقدمة إليهم في كافه القطاعات الخدمية.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ قامت الاجهزة التنفيذية برئاسة حي أول الزقازيق بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعه إصلاح الكسر الموجود بماسورة مياه الشرب الموجودة بشارع المدير بمدينة الزقازيق وجاري الإنتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن وإعادة ضخ المياه إلى أهالي المنطقة.

 

 

فيما قدم أهالي مدينة الزقازيق الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للمتابعة السريعة الفورية لأي مشاكل طارئه والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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