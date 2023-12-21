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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تفاصيل الليلة الأخيرة للفنانة كاميليا قبل وفاتها في حادث تحطم طائرة

كاميليا
كاميليا

كشفت الفنانة تحية كاريوكا، عن أسرار وتفاصيل خاصة بالفنانة كاميليا، بعد حادث الطائرة الأليم الذي راحت ضحيته الأخيرة، كما تناولت آخر ليلة قضتها معها قبل صعودها الطائرة التي وقعت فيها الحادثة، وراحت ضحيتها.

 

تفاصيل منع تحية كاريوكا لـ كاميليا من السفر

وذكرت تحية كاريوكا، في حوار نادر لها، كيف أن آخر ليلة قضتها كاميليا معها ووقتها كان هناك عقد بينها وبين حسين صدقي، وكان الأخير لا يحب سفرها تنفيذا لبنود العقد. 

وتقول الفنانة تحية كاريوكا: «كانت الساعة الثانية بعد منتصف الليل عندما دق جرس هاتفي ووجدت حسين صدقي على الطرف الآخر يقول لي: "متأسف إني أطلبك دلوقتي لكن أنا عارف لما تعرفي هتعذريني، بيني وبين كاميليا عقد هتفوته وتسافر، وأنا أعرف صداقتك لكاميليا وأرجو إنك تعملي المستحيل عشان تمنعيها من السفر».

وأكملت: «وبدأت أنام عندما فتحت كاميليا الباب فقلت لها: "ايش جابك دلوقتي"، فقالت: "حابة أسلم عليكي عشان مسافرة بكرة"، فقلت لها: "اسمعي.. لا يمكن تسافري أنت عاوزة تخسري اسمك عند أصحاب الشركات إزاي تسافري وبينك وبين حسين صدقي عقد؟"».

وتواصل: «وظللت أحايلها وكل مرة ترفض الإذعان وكان من قولها: "أنا مسافرة اتعالج قلبي بيوجعني، الدكتور قالي كدا"، ولم ننم ليلتها للصباح وكل سهري في محاولة إقناعها بالعدول عن السفر، وأخيرا راحت عيوننا في النوم، واستيقظت في الحادية عشرة صباح لأجد الحجرة خالية».

وتختتم تحية: «سافرت كاميليا وماتت، وكانت بمناسبة وبدون مناسبة تقول: "جمال إيه وحلاوة إيه، ده أنا كنت أفضل ألف مرة يكون دمي خفيف قوي مثل فلانة"، وحين تتطلع كاميليا للمرآة تقول "أنا حلوة يا تحية ومبخافش من حاجة"».

وتتابع: «أذكر أني سألتها ذات مرة "تفتكري لما يبقى عمرك ميت سنة راح يبقى شكلك إيه؟"، فقالت: "ما ظنش يا تحية إني راح اوصل للأربعين.. كل اللي أتمناه إني أموت بجمالي"، وماتت كاميليا بجمالها».

تحية كاريوكا كاميليا حادث الطائرة حسين صدقي تفاصيل وفاة كاميليا

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