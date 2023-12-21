إطلالة شتوية جريئة.. منة فضالي تثير الجدل | شاهد

شاركت الفنانة منة فضالي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت منة فضالي، مرتديه فستان قصير باللون الرمادي، ونسقت معه بالطو مميز من الفرو باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت منة فضالي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

كما اختارت منة فضالي، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ووضعت طاقية فرو باللون الاسود.

وإليكم صور منة فضالي