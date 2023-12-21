موعد انخفاض أسعار السكر | تغطية خاصة

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة عن أزمة ارتفاع أسعار السكر فى الأسواق، حيث تزف الحكومة بشرى سارة للمواطنين وتعلن انتهاء هذه الأزمة التى تسببت فى استياء الكثيرين، إضافة الى أنها كشفت عن خطتها التى اتبعتها لتخفيف أوجاع المواطن، ومن خلال هذه التغطية سنتعرف على موعد انخفاض سعر السكر وهل سيعاود الإرتفاع بعدما ينخفض.



كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة الحكومة لحل أزمة السكر، وحدد موعد انتهاء الأزمة.