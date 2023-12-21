"تعليم بني سويف": تقديم كافة أوجه الدعم للنماذج المشرفة من الموهوبين

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف محمد عبدالتواب أهمية تقديم كافة أوجه الدعم للنماذج المشرفة من الموهوبين والمبدعين، معربًا عن ثقته في استمرار التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة على المستويين الجمهوري والعالمي.



جاء ذلك خلال تكريم وكيل الوزارة للكابتن عبد النبي حسن أحمد بمدرسة الدوية الإعدادية والحاصل مع منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس على المركز الثاني ببطولة العالم للكرة الطائرة البارالمبية وحصوله على جائزة أفضل ليبرو في البطولة.



كما كرم وكيل الوزارة، الطالب مارك نادر فتحي بالصف السادس الابتدائي بمدرسة سعد بن أبي وقاص الرسمية لغات بالفشن لحصوله على المركز الأول في مسابقة اليوسي ماث والتي استضافتها دولة ماليزيا، والطالب عمر جمال ربيع بمدرسة علي بن أبي طالب الثانوية لحصوله على المركز الأول بمسابقة مستقبل الابتكار وريادة الأعمال.

