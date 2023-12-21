الشباب والرياضة بالمنيا تعلن انطلاق قوافل تعليمية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا انطلاق أولى فعاليات مشروع القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية بالمحافظة بإدارات شباب ملوى وديرمواس تحت شعار " الجمهورية الجديدة .. العلم والعمل" ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

وأوضح مندى محمد عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا أن مشروع القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية بمحافظة المنيا والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ،التنمية المحلية، وذلك ضمن خُطتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مساهمةً في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ، وكيفية مواجهة الشائعات والتصدي لها.

وأضاف مدير المديرية أن المبادرة بدأت اليوم الخميس وتستمر حتى 23 ديسمبر الجارى، ويتم تنفيذ القوافل بديرمواس علي النحو الآتي الشهادة الاعدادية بقاعة شهرزاد بمركز شباب ديرمواس - والشهادة الثانوية العامة، المواد المشتركة بقاعة مجلس مدينة ديرمواس - ومواد التخصص بقاعة مجلس المدينة و قاعة شهرزاد بمركز شباب مدينة ديرمواس ويقوم بالتدريس نخبة من الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، وذلك بحضور رؤساء مجالس مدن ملوى وديرمواس ومديرى إدارات شباب ملوى وديرمواس ومسئولى الإدارات التعليمية .