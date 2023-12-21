بكوب سميد.. طريقة الهريسة بأقل التكاليف

اذا كنتي تحاولين تقديم أكلات سهلة وغير مكلفة، نقدم لكي اليوم طريقة عمل الهريسة المصرية.

المكوّنات:-

كوبان سميد

كوب حليب

كوب جوز هند مبشور

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

كوب زبدة مذابة

كوب سكر

مقادير القطر:

كوب سكر

ملعقة صغيرة ماء زهر

ملعقة صغيرة عصير ليمون حامض

طريقة التحضير:-

في وعاء، ضعي السميد، السكر والبايكنغ باودر. أضيفي جوز الهند المبشور والزبدة. قلّبي المكونات حتى تتداخل بدون عجن.

أضيفي الحليب تدريجياً واستمري بالخلط حتى يتجانس المزيج.

إدهني صينية فرن بالقليل من الزيت. أضيفي خليط البسبوسة وافرديه بواسطة سباتولا.

أدخلي الصينية إلى الفرن المحمّى مسبقاً على حرارة 200 درجة مئوية لـ15 دقيقة حتى تنضج البسبوسة.

لتحضير القطر:

في قدر على نار متوسطة، ضعي السكر والماء. عند الغليان، خفّفي النار ثمّ أضيفي عصير الليمون وماء الزهر.

أخرجي البسبوسة من الفرن واسقيها بالقطر. قطّعيها وقدّميها. ألف صحة