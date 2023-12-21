عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بكوب سميد.. طريقة الهريسة بأقل التكاليف

صدى البلد

اذا كنتي تحاولين تقديم أكلات سهلة وغير مكلفة، نقدم لكي اليوم طريقة عمل الهريسة المصرية.
المكوّنات:-
كوبان سميد 
كوب حليب
كوب جوز هند مبشور
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
كوب زبدة مذابة
كوب سكر

مقادير القطر:
كوب سكر
ملعقة صغيرة ماء زهر
ملعقة صغيرة عصير ليمون حامض

طريقة التحضير:-
في وعاء، ضعي السميد، السكر والبايكنغ باودر. أضيفي جوز الهند المبشور والزبدة. قلّبي المكونات حتى تتداخل بدون عجن.

أضيفي الحليب تدريجياً واستمري بالخلط حتى يتجانس المزيج.

إدهني صينية فرن بالقليل من الزيت. أضيفي خليط البسبوسة وافرديه بواسطة سباتولا.

أدخلي الصينية إلى الفرن المحمّى مسبقاً على حرارة 200 درجة مئوية لـ15 دقيقة حتى تنضج البسبوسة.

لتحضير القطر: 
في قدر على نار متوسطة، ضعي السكر والماء. عند الغليان، خفّفي النار ثمّ أضيفي عصير الليمون وماء الزهر.
أخرجي البسبوسة من الفرن واسقيها بالقطر. قطّعيها وقدّميها. ألف صحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

الأهلي يطلب تأجيل السوبر المصري 24 ساعة فقط لهذا السبب

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

المغرب الأول أفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخب المصري في التصنيف الدولي

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

عاصفة رملية شديدة| الأرصاد توجه تحذيراً خطيراً خلال الساعات القادمة: "توخوا الحذر عند الخروج"

ترشيحاتنا

بدء عودة خدمات الاتصالات بشكل تدريجي في غزة

مصادر إسرائيلية: من المبكر الحديث عن فشل المفاوضات لإتمام صفقة تبادل أسرى جديدة

وزير الري: نتخذ الإجراءات المناسبة حال إلحاق الضرر بالأمن المائي المصري

رمضان عبدالمعز : سورة البقرة أول نداء للمؤمنين في القرآن كله

أم طفلتي فيديو خطف الأسانسير تخرج عن صمتها: لا أعرف شيئًا عن ابنتي «فيديوجراف»

شاهد .. كواليس تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة برونزية مونديال الأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فان ديزل جاي القاهرة.. كواليس زيارة بطل«fast and furious»لمصر ولقاء الرئيس السيسي

أسماء جلال تتألق بالأبيض.. إطلالات نجمات حفل ختام مهرجان الجونة

إطلالة شتوية جريئة.. منة فضالي تثير الجدل | شاهد

بأمر كاف| لماذا تأجلت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك..وما هو الموعد الجديد؟

فيديو

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

مرض مرعب .. معلومات مثيرة عن آكل اللحوم وتحرك عاجل من المنظمات

لحظات صعبة .. نجوم رحلوا في عام 2023

نجم فيلم Fast X يزور مصر لأول مرة .. ماذا قال تيريس جيبسون عن لافتات الرئيس السيسي؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ