ماذا يحدث للجسم عند تناول برتقالة يوميا؟

يعد البرتقال من الفواكة المفيدة واللذيذة التي يجهل الكثير فوائدها، ويحتوي البرتقال علي عناصر غذائية عديدة.
فوائد البرتقال:
69% فيتامينc
4% كالسيوم
9% يود
6% حديد
36% نترات المنغنيز
17% حامض الستريك
32% أملاح معدنية
1% فيتامين ضد السرطان
6% فيتامين ضد الرماتيزم
9% سكر مقوي طبيعي
13% فيتامين لبناء العظام
16% عامل مساعد لإلتئام الجروح وفقا لـ india express
الفوائد:
1- يصفي الدم ويقتل الدود وعصيره نافع.
2- عصير البرتقال يزيل الحمى ويقضي عليه ويساعد على هبوط درجة الحرارة نتيجة الحمى.
3- يطرد البلغم ومفيد لتنظيف البلعوم والحنجرة.
4- مدرر ومنظف للكلية والمثانة.
5- ملين ويزيل فضلات المعدة والأمعاء وينظفها.
6- البرتقال يساعد على إلتئام الجروح وشفاء الأمراض الجلدية ونافع لإرتفاع ضغط الدم.
7- يقوي المعدة ويقوي الأسنان ويزيل بعض أمراض اللثة في الفم ويفتت الحصى ويذيبها ويطرد الرمل من الجسم.
8- البرتقال وعصيره مقوي ومشهي خصوصا للذين يشتكون من فقر الدم.
9- يقوي الأعصاب والقلب ومنوم ومهدئ ومريح للدماغ.
10- البرتقال يقوي العظام والأظافر والشعر والأسنان ويقلل من نسبة الدهون(الكولسترو ل).
11- ينظم عملية الجهاز التنفسي للأسنان.
12- مضاد ضد السعال والأنفلونزا.
13- البرتقال يساعد على طرد الغازات.
14- البرتقال ينظم عمل العضلات والعروق يزيد الكالسيوم.
15- ضد الأمراض التناسلية ومرض السفلس وبعض الأمراض الزهرية.
16- نافع للأمراض الجلدية والجرب.
17- نافع لأورام الرحم والمبيض والمجاري البولية والبروستات.
18- نافع لحالات التهوع(التقيء).
19- البرتقال ناعف لأورام المفاصل والنقرس والرماتيزم وتصلب الشرايين.
20- يساعد على إزالة آثار التسمم نتيجة إستعمال الأدوية الكيمياوية.
21- يقوي الجهاز العصبي والهضمي ونافع في علاج أورام المقعد والبواسير.
22- يمنع الكثير من الأمراض السرطانية.
23- البرتقال وعصيره نافع لأمراض التيفوئيد.
24- نافع للزكام وللمصابين بالأنفلونزا.
25- البرتقال عامل مفيد للقضاء على بعض الترشحات للجهاز التناسلي عند النساء وعصيره مفيد ويعوض عن حليب الأم.
26- مفيد ومعطر ونافع مع السلطة.
27- البرتقال دواء جيد ونافع لإزالة قروح اللثة والفم.