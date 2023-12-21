الطاقم.. رواية تعكس التحولات الإجتماعية والسياسية في المجتمع الروسي

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، رواية (الطاقم)، تأليف: دانييل لوبيموف، ترجمة: شريف ناصر.

تعكس هذه الرواية التحولات الاجتماعية والسياسية في المجتمع الروسي بعد انهيار الدولة السوفييتية. وترصد عودة الحس الوطني إلى البروز بعد مرحلة التخبط التي عصفت بالبلاد.

تصوّر الرواية الصراع المرير الذي خاضه الجيل الجديد ممثلاً بالطيار الشاب ضد منظومة العلاقات البالية ممثلة بالأليغارشية الطفيلية، التي عاثت في روسيا فساداً في عهد الرئيس يلتسين. إنه صراع المواطن الشريف ضد كل ما يتنافى مع قيمه ومبادئه، ويقف حجر عثرة في طريق تقدم وطنه.

رواية (الطاقم)، تأليف: دانييل لوبيموف، ترجمة: شريف ناصر. صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.