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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أسامة قابيل للتجار: "رفقًا بالناس ربنا يبارك لكم"

التجارة
التجارة

وجه الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، نصيحة لكل التجار، قبل دخول شهر رمضان الكريم، قائلا: "إحنا داخلين على شهر رمضان، ونحن كمصريين عندنا عرف، وطريقة معيشة معينة، فتلاقى التجار يقومون بتخزين السلع لرفع الأسعار، فعاوز أقول لهم: (سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من ولّي أحداً أمراً فرفق به فارفق به)". 


وأوضح العالم بوزارة الأوقاف، في تصريح له: "ربنا أكرمك وكنت بتحلم يكون عندك توكيل ومخازن، وبتقول ربنا اكرمنى أكون من الأغنياء، فالإنسان دائما يطمح للتقدم والعمران والغنى، فيا كل من يبيع ويشترى، هل هترفق بالناس، ولا تلود وترفع الأسعار، وتقول لو بعت أقل هبقى كويس، فتلاقى فلسفة عند بعض التجار إنه يبيع بسعر عالى، ويبرر إن المكسب ده هطلع منه جزء لربنا، فبقول له إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين".

 

وأضاف: "دورنا نشوف الأمور الملموسة والمحسوسة، بقول لكل التجار، بلاش تتكاتفوا على رفع الأسعار، وتكاتفوا على طاعة الله والرفق بالناس شوفوا كل أموالكم دى وصلت لكم إزاى ربنا هيبارك لكم ويزيدكم لو رفقتم بالناس".

 

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