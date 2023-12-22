تريند الفيسبوك .. طريقة عمل البسبوسة بالسميد واللبن

تتصدر طريقة عمل البسبوسة تريند الفيسبوك وتتزايد عملية البحث علي البسبوسة ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل البسبوسة

المقادير:

- 3 أكواب سميد.

- نص كوب حليب.

- ٣ كوب زبادى.

- ملعقة صغيرة فانليا.

- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

- كوب سمن مذاب او زبده.

- كوب جوز هند.

- كوب سكر.

- سيرم ( شربات ).

الطريقة:

▪︎ اخلط السميد والبيكنج بودر معاً في وعاء جيداً.

▪︎ أضف السمن إلى ما سبق، وقلب الخليط جيداً، ثم ضع السكر والفانيليا، وقلب جيداً.

▪︎ ضع إلى ما سبق اللبن والزبادي وجوز الهند، واخلط المزيج معاً.

▪︎ تصب البسبوسة في صينية مدهونة بالقليل السمن وتضاف حبات الفول السودانى على وجة البسبوسة.

▪︎ توضع الصينية في الفرن الساخن على درجة حرارة هادئة.

▪︎ تترك البسبوسة حتى تمام النضج والحصول على اللون

الذهبي

▪️ثم يوضع عليها الشربات ساخن

وبالهنا والشفا