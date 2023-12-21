من ذوي الهمم وتساعد المحتاجين.. حكاية نعمة أجدع دليفري أدوية في مصر

أطلقت سيدة تدعى نعمة من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، مبادرة بالتعاون مع عدد من الأطباء بمحافظة الجيزة، لتوفير الأدوية بالمجان للحالات الإنسانية من المرضى الغير قادرين خاصة من ذوي الهمم و الناس المحتاجين.

قالت نعمة لـ"صدى البلد" إنها فكرت في إطلاق مبادرة لتوفير الأدوية بالمجان للمرضى غير القادرين، بالتعاون مع عدد من الأطباء، مشيرة إلى أنها من ذوي الهمم وتعاني من مشاكل في الحركة بسبب إصابتها بشلل الأطفال الوراثي، لكنها تحرص على توصيل الأدوية إلى مستحقيها بنفسها من خلال دراجتها المعدلة لتتمكن من قيادتها.

وتوفر للمحتاجين الأدوية والدكاترة والكثير من السلع الغذائية، وتقول إنها تكون سعيدة جدا بهذا.



وأوضحت أنها عانت خلال فترة سابقة من عدم قدرتها على شراء الأدوية لطفليها، حيث يعاني أحدهما من لين بالعظام والآخر من مشاكل بالقلب، وهو ما دفعها بعد الخروج من أزمتها السابقة في إنشاء مبادرة لمساعدة غيرها، ومطالبة الجميع بضرورة التكافل الاجتماعي فيما بينهم.

وتابعت أنها تعمل في مجال توصيل الطلبات دليفري ملابس ، في أحد المحال التجارية بجانب انها تمارس مهنة رياضة رفع الأثقال، مؤكدة أنها تلقى دعم كبير من زوجها ومن أسرتها منذ البدء في تنفيذ مبادرتها من 3 سنوات.

وأضافت أن الصعوبات التي تواجهها هي نظرة بعد الناس لها انها ذوي الهمم وتساعد الناس ولكنها تري أن الأشياء التي تفعلها مهمة جدا.

واختتمت نعمة كلمها انها تتمني الشفاء لأولادها وأن الناس تتكاتف في مساعدة المحتاجين.