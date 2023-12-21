هل يجوز للزوج أن يبيع ذهب زوجته دون علمها؟.. يسري عزام يجيب

عقب الشيخ يسري عزام، إمام جامع عمرو بن العاص، على إمكانية أن يأخذ الزوج شبكة زوجته دون مواقفتها قائلا إن القرآن الكريم جاء فيه آية " خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ"، وجرت العادة في مصر أن الذهب أو الشبكة الذي يقدمه الزوج لزوجته جزء من المهر، وحق الزوجة، ولا يحق للزوج أن يأخذ الذهب إلى بإذن زوجته.

حديث عن الذهب بين الزوجين

وأضاف "عزام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع من خلال قناة "المحور"، أن القرآن الكريم جاءت فيه آية صريحة " وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا"، والقنطار هنا المقصود به شبكة الزوجة بشكل عام.

وتابع، أن جرى العرف أن تكون الشبكة من حق الزوجة، "إحنا بنجيب الذهب للزوجة دي الشبكة بتاعتها، ولا يحل للزوج بيع الذهب إلا بإذن الزوجة، وهذا يعتبر تعدي من الزوج على حقوق زوجته، وهو أهداه إليها فأصبح ملك لها".

واستكمل أنه لا يحق للزوج بأي حال من الأحوال أن يأخذ الذهب إلا بإذنها وإلا يعتبر أكل مال الزوجة، وإن لم تأذن له لا يحق له الحصول على أي ذهب مهما كان.

ولفت إلى أنه يجب التفرقة بين الشبكة أو الذهب الذي يشتريه الرجل بعد الزواج، "الراجل بعد الزواج ممكن يجيب ذهب لزوجته بس تكون حاجة للزمن، ولكن لو أهداها الذهب وملكه ليها مينفعش يتصرف فيه إلا بإذن الزوجة".