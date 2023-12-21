جمال العدل: الزمالك جدد لـ فتوح.. والتعاقد مع مدرب أجنبي

كشف السيناريست جمال العدل، عن تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتوح مع الزمالك الفترة القادمة .

وقال جمال العدل من خلال برنامج كل يوم مع الإعلامي خالد أبو بكر: "خلاص فتوح يعتبر وقع مع الزمالك، وتواصلنا مع الإدارة انهم يسامحوه، ونسعي اننا نجيب مدرب أجنبي".

وتعادل فريق الزمالك مع ساجرادا الأنجولي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، باستاد 11 نوفمبر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية، في حين رفع الفريق الأنجولي رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث.