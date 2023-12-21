جمال العدل يكشف معاناة المنتجين: بندفع 200 ألف جنيه عشان نصور قطر

كشف المنتج جمال العدل، عن أن المنتجين يعانون كثيرا في التصوير في العديد من الملفات المختلفة، ويجب العمل على توفير التسهيلات أمام الأعمال الفنية والدرامية في ضوء المبالغ الضخمة التي يتم دفعها في مرافق مختلفة.

حديث عن الإنتاج السينمائي

وأضاف "العدل"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" المذاع من خلال قناة "أون": "إحنا عشان نصور قطر ثابت في المخزن أو واقف في السكك الحديدية مش بيعمل أي حاجة بندفع 200 ألف جنيه تقريبا".

وتابع: "عشان نصور في المطار بندفع أرقام خزعبلية، وكذلك في الهرم، الناس بتعمل الهرم في المغرب وتصور على أنه في مصر، أي واحد بيصور في مصر خواجة بياخد عليه 500 دولار في اليوم، بياخدوا على الشخص الواحد 500 دولار غير المكان والعمل وما إلى ذلك".

واستكمل أن المغالاة في الأسعار وعدم وجود تسهيلات يقوم المخرجين الأجانب في العمل أخذ صورتين أو ثلاثة ومن ثم ينتقلون إلى المغرب لتصوير باقي الفيلم، "لازم نبقى منفتحين أكتر في التعامل مع المواضيع دي".