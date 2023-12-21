عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان صبحي في الزمالك.. أحمد شوبير يفجر مفاجأة عن موقف اللاعب

رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى نادي الزمالك .

وقال شوبير: "المفاجأة الكبرى، كانت في رد اللاعب على الزمالك اللى رفض في الوقت الحالي الذهاب لنادي الزمالك، على أمل العودة للنادي الأهلي".

وأعلن أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عن مفاجأة سارة بشأن نجم بيراميدز رمضان صبحي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن : مصدر داخل بيراميدز: رمضان صبحي سيتم تجهيزه لبطولة السوبر واللاعب سيكون جاهزا بشكل كبير. 

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بالنادي عن أن رمضان صبحي شعر ببعض الآلام عقب مران باستاد الدفاع الجوي قبل لقاء صن داونز.

وشدد الطبيب على أن اللاعب خضع لفحوصات طبية وأشعة أثبتت معاناته من التهابات في وتر العضلة الخلفية، وحاجته لوقت للعلاج والتأهيل قبل العودة والمشاركة في المباريات وبالتالي يغيب مبدئيا عن لقاء صن داونز مع استمرار تأهيله للمشاركات الأخرى.

 

 

رمضان صبحي احمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير نادي الزمالك الزمالك الأهلى بيراميدز بطولة السوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

بعد مباراة الأهلي .. إقالة مفاجئة في الزمالك دون سداد المستحقات

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

عاصفة رملية شديدة| الأرصاد توجه تحذيراً خطيراً خلال الساعات القادمة: "توخوا الحذر عند الخروج"

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

المغرب الأول أفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخب المصري في التصنيف الدولي

موضوعات متعلقة

صلاح أهم من رونالدو.. الدوري السعودي يجدد السعى للتعاقد مع رمز العالم العربي

رئيس الفيفا ينعى ضحايا حادث فريق مولودية البيض الجزائري

هدية لريال مدريد.. بيتيس يسقط جيرونا في فخ التعادل بالدوري الإسباني

0-7.. الهلال يكتسح أبها في الدوري السعودي

رئيس FIFA يناشد جميع قادة كرة القدم أن يكونوا قدوة حسنة

ألانيا سبور يقسو على بشكتاش بثلاثية في الدوري التركي

صراع الهدافين.. ميتروفيتش يعادل رقم رونالدو في الدوري السعودي

بيلينجهام يقود تشكيل ريال مدريد أمام ألافيس بالدوري الإسباني

ترشيحاتنا

أستاذ علوم سياسية: طوفان الأقصى أعاد إحياء القضية الفلسطينية من جديد

بايدن محبط.. نتنياهو يستهدف احتلال غزة لأجل غير مسمى

منشور يثير ضجة.. مدافع بيراميدز في الأهلي قريبا وعلاقة رضا سليم بالصفقة

رمضان صبحي في الزمالك.. أحمد شوبير يفجر مفاجأة عن موقف اللاعب

السجن المشدد..عقوبة الهجرة غير الشرعية إذا استخدمت وثيقة سفر من غير صاحبها

سفير تركيا بالقاهرة: ندعم موقف مصر بشأن رفض تهجير الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول برتقالة يوميا؟

تحت شعرها.. القبض على امرأة تهرب هذا الشيء في مطار هندي.. صور

أغضبت الجمهور بإطلالتها الأولى..شاهد إنجي المقدم بـ جمبسوت بدون بطانة بـ مهرجان الجونة

على هامش مونديال للأندية.. أساطير الفيفا يفوز على نجوم السعودية 6-1 بمشاركة الحضري

فيديو

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

مرض مرعب .. معلومات مثيرة عن آكل اللحوم وتحرك عاجل من المنظمات

أم طفلتي فيديو خطف الأسانسير تخرج عن صمتها: لا أعرف شيئًا عن ابنتي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ