رمضان صبحي في الزمالك.. أحمد شوبير يفجر مفاجأة عن موقف اللاعب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى نادي الزمالك .

وقال شوبير: "المفاجأة الكبرى، كانت في رد اللاعب على الزمالك اللى رفض في الوقت الحالي الذهاب لنادي الزمالك، على أمل العودة للنادي الأهلي".

وأعلن أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عن مفاجأة سارة بشأن نجم بيراميدز رمضان صبحي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن : مصدر داخل بيراميدز: رمضان صبحي سيتم تجهيزه لبطولة السوبر واللاعب سيكون جاهزا بشكل كبير.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بالنادي عن أن رمضان صبحي شعر ببعض الآلام عقب مران باستاد الدفاع الجوي قبل لقاء صن داونز.

وشدد الطبيب على أن اللاعب خضع لفحوصات طبية وأشعة أثبتت معاناته من التهابات في وتر العضلة الخلفية، وحاجته لوقت للعلاج والتأهيل قبل العودة والمشاركة في المباريات وبالتالي يغيب مبدئيا عن لقاء صن داونز مع استمرار تأهيله للمشاركات الأخرى.