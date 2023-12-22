عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لم تتجاوز الثامنة من عمرها

طفلة بريطانية تثير الجدل بتفوقها على منافستها ذات الـ 39 عاما في الشطرنج

صدى البلد

أثارت طفلة  بريطانية الجدل بحصولها على جائزة هامة للعبة الشطرنج وذلك في بطولة قارية، هي لم تتجاوز الثامنة من عمرها، لتصبح  أفضل لاعبه في أوروبا.

وثد حصلت الطفلة بودهانا سيفاناندان، من هارو في شمال غرب لندن، على لقب أفضل لاعبة وذلك في بطولة أوروبا للشطرنج والتي أقيمت في زغرب، كرواتيا.

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قد بدأت بودهانا لعب الشطرنج  وهي الخامسة من عمرها فقط، وذلك أثناء الوباء، وتقول إنها تريد أن تصبح أصغر لاعبة إنجليزية تفوز بميدالية ذهبية أولمبية في النهاية بلقب عالمي.

تغلبت بودهانا على أول لاعبة دولية كانت مدربة منتخب إنجلترا للسيدات، وتدعى لورين دكوستا وتبلغ من العمر 39 عامًا، في الجولة قبل الأخيرة

بطولة قارية أفضل لاعبة بطولة أوروبا لعبة الشطرنج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

عاصفة رملية شديدة| الأرصاد توجه تحذيراً خطيراً خلال الساعات القادمة: "توخوا الحذر عند الخروج"

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

بعد مباراة الأهلي .. إقالة مفاجئة في الزمالك دون سداد المستحقات

قبل مباراة برونزية المونديال ..قرارات نارية للأهلي بشأن المسابقات المحلية |تفاصيل

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

جاهز جدا | أحمد حسن يعلن خبرًا سارًا عن رمضان صبحي

موضوعات متعلقة

ولا أغرب .. مقطع فيديو يثير الجدل لحيوان يوقف السيارات طلبًا للمساعدة

مقطع فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية ينفطر له القلوب.. شاهد ماذا قالت

سيدة خمسينية تثير الجدل لتحولها إلى مليونيرة بمكون لن تصدقه من مطبخها

مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة قـ تل داخل أحد المحال التجارية .. شاهد

«آيس كوفي».. صانع محتوى فلسطيني يثير الجدل بمقطع فيديو |شاهد

مقطع فيديو لجندية إسرائيلية يثير الجدل .. شاهد

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا .. شاهد

ترشيحاتنا

كيا بيكانتو 2023 "بحالة الزيرو" للبيع بهذا السعر

بهدف +90| ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني بفوزه على ألافيس

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

"إيسترن كومباني": إعادة تكوين مجلس الإدارة بما يتفق مع أحكام التمثيل النسبي

فصائل عراقية مسلحة تستهدف مدينة إيلات الإسرائيلية

الأهلي ينعى ضحايا حادث حافلة فريق مولودية البيض الجزائري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفلة بريطانية تثير الجدل بتفوقها على منافستها ذات الـ 39 عاما في الشطرنج

لطافة ياسمين صبري وتأخير محمد إمام.. أبرز لقطات عرض فيلم "أبو نسب"

بعلامة واحدة.. صور توضح الفرق بين البطاطس التحمير والبطاطس الطبيخ

منشور يثير ضجة.. مدافع بيراميدز في الأهلي قريبا وعلاقة رضا سليم بالصفقة

فيديو

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

مرض مرعب .. معلومات مثيرة عن آكل اللحوم وتحرك عاجل من المنظمات

أم طفلتي فيديو خطف الأسانسير تخرج عن صمتها: لا أعرف شيئًا عن ابنتي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ