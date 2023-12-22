طفلة بريطانية تثير الجدل بتفوقها على منافستها ذات الـ 39 عاما في الشطرنج

لم تتجاوز الثامنة من عمرها

أثارت طفلة بريطانية الجدل بحصولها على جائزة هامة للعبة الشطرنج وذلك في بطولة قارية، هي لم تتجاوز الثامنة من عمرها، لتصبح أفضل لاعبه في أوروبا.

وثد حصلت الطفلة بودهانا سيفاناندان، من هارو في شمال غرب لندن، على لقب أفضل لاعبة وذلك في بطولة أوروبا للشطرنج والتي أقيمت في زغرب، كرواتيا.

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قد بدأت بودهانا لعب الشطرنج وهي الخامسة من عمرها فقط، وذلك أثناء الوباء، وتقول إنها تريد أن تصبح أصغر لاعبة إنجليزية تفوز بميدالية ذهبية أولمبية في النهاية بلقب عالمي.

تغلبت بودهانا على أول لاعبة دولية كانت مدربة منتخب إنجلترا للسيدات، وتدعى لورين دكوستا وتبلغ من العمر 39 عامًا، في الجولة قبل الأخيرة