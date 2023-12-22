الجاحدون .. رواية تبرز نكران جميل الأمهات والنساء الريفيات

صدر حديثاً عن الهيئة السورية للكتاب، وضمن سلسلة "الكتاب الإلكتروني" رواية (الجاحدون… “رواية إسبانية تمّوز 2020”)، تأليف: بيدرو سيمون. ترجمة: نعمان اسخيطه.

يأخذنا الكاتب بيدرو سيمون إلى أعوام السبعينيات، إلى إسبانيا الريفية التي هاجر سكانها من الأرياف إلى المدن، ومنهم دافيد الصغير ذو الأعوام الثمانية الذي ينتقل مع عائلته، لأن والدته معلمة بالأرياف. تدور أحداث الرواية في إحدى تلك القرى بين الطفل دافيد والسيدة شبه الأمية التي مات زوجها ورضيعها، وعاشت وحدها مصابة بالصمم، فاعتنت بالطفل دافيد وعاشت مع العائلة.

تبرز الرواية الجحود ونكران جميل الأمهات والنساء الريفيات، اللاتي تمتعن بذكاء فطري وقدّمن التضحيات للأجيال المتعلمة.

رواية (الجاحدون… “رواية إسبانية تمّوز 2020”)، تأليف: بيدرو سيمون. ترجمة: نعمان اسخيطه. صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.