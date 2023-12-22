مفعولها سحري في جلب الطمأنينة والسكينة .. 6 آيات بالقرآن ينصح بها داعية

مع تصاعد وتأزم ظروف المعيشة، وظهور العقبات والعراقيل في الحياة اليومية، وارتفاع الأسعار، تسرب القلق والاضطراب الى النفوس وأصبح الناس في هم وضيق بالليل والنهار ، وهنا لا مفر ولا ملجأ إلا لله عز وجل للخروج كما نحن فيه .

وفي هذا الصدد ورد سؤال الى الدكتور رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي يقول صاحبة : "الهم والقلق يحيطنيي بالليل وبالنهار فهل من طريقة أجلب بها السكينة والطمأنينة إلى قلبي ؟ .

أجاب الداعية الإسلامي قائلا: ضع يدك على قلبك واقرأ آيات السكينة التي أوردها الله في القرآن الكريم وهي ست آيات ، الأولى : قوله تعالى : ( وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم) البقرة/248.

الثاني : قوله تعالى : ( ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) التوبة/26.

الثالث : قوله تعالى : ( إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها) التوبة/40.

الرابع : قوله تعالى : ( هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم) الفتح/4.

الخامس : قوله تعالى : ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ) الفتح/18.

السادس : قوله تعالى : ( إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) الفتح/26.

وأضاف رمضان عبد الرازق خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك لن يستقيم حالك ولن يطمئن قلبك إلا بذكر الله عز وجل ، لافتا الى ان هناك أسباب في الدنيا تجلب السكينة منها الزوجة الصالحة .

وتابع: لن يقضي حاجتك ويفرج همك إلا ذكر الله عز وجل ، وكن على يقين أن فرجه قريب فقط عليك أن تثق بالله عز وجل .

إذا أغلقت في وجهك الأبواب وضاقت بك الدنيا ردد هذه الأدعية



قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص على تعليم الصحابة الاعتقاد الكامل والصحيح في الله عز وجل، وكان يغرس فيهم الجرعة الإيمانية التي تؤهلهم للصبر على أي أذى أو صعاب.

وأضاف أبو بكر خلال فيديو مسجل له عبر صفحته الرسمية ب “فيسبوك”، قائلا: "النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير ، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل :قدر الله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان ” رواه مسلم.

وأوضح الداعية أن سورة هود من بين السور التي نزلت على النبي وقال عنها : شيبتني هود وأخواتها ، وأخوات سورة هود هي سور الواقعة والمرسلات وعم يتسائلون ، وهذا يدل على عظم هذه السورة وآياتها .

وتابع: يوجد في هذه السورة آية عظيمة جدا تفتح كل الأبواب المغلقة ولو أقيم في طريقك كل السدود التي تعرقل مسيرتك ، فما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب وتتوكل على الله حق توكله ، وثق أن الله سييسر أمرك ويفرج همك ويفتح لك المغاليق .

وأشار أبو بكر إلى أن الشيخ إسماعيل صادق العدوي إمام وخطيب الجامع الأزهر وهو رجل من أهل الفضل ونحسبه من الصالحين كان إذا جاءه رجل أو امرأة أو شاب أو فتاه يشكو همه ، فكان ينصحهم بهذه الآية الكريمة ، وتكرارها ليل نهار والتوجه بالدعاء بعدها لله بكل ما تريد ، وذلك لعظم فضلها ومفعولها في تيسير الأمور .



والآية الكريمة هي: ( ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ۚ وما ربك بغافل عما تعملون (123)، سورة هود.