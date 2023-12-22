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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بتهمة الإتجار بالمخدرات.. حبس رئيس نادي الوداد المغربي سعيد الناصيري

سعيد الناصيري رئيس
سعيد الناصيري رئيس الوداد

كشفت تقارير صحيفة مغربية تفاصيل اعتقال رئيس نادي الوداد المغربي سعيد الناصيري، بتهمة تهريب المخدرات.
وقالت صحيفة جورنال 24 المغربية: إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر ، مساء الخميس 21 الجاري، بإيداع سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي، سجن عكاشة، ومتابعته في السجن حالة الاعتقال.


وأضافت الصحيفة المغربية: أن عرض الرئيس الوداد وممثل البرلمان وصل ظهر اليوم أمام المستشار القانوني للاستئناف بالدار البيضاء، في قضية بارون المخدرات الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بلقب المالي"، بعد أن أنجزت المديرية الوطنية للشرطة القضائية الدراسة المكلفة بها بخصوص القضية. تجارة
المخدرات الدولية.


ولخصت الصحيفة المغربية كلامه أن هناك ستة وعشرين شخصا يمثلون أمام النيابة العامة في نفس القضية، بينهم أشخاص محبوسون، سبق أن
أوقفتهم وحدة الشرطة القضائية الوطنية بتهم الاتجار الدولي بالمخدرات.


كما أفاد موقع لو سبورت 360 المغربي أنه سيتم استجواب سعيد الناصيري أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.

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