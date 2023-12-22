الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة طوباس في الضفة الغربية

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الجمعة، إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة طوباس بالضفة الغربية، مشيرةً إلى أن قوات الجيش انتشرت في أجزاء مختلفة من المدينة، وداهمت منازل عدّة.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن مواجهات اندلعت بين القوات الإسرائيلية ومواطنين عقب الاقتحام.

من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بزيادة كبيرة في هجمات المستوطنين بالضفة الغربية، وذلك في أول شهرين من الحرب الدائرة بقطاع غزة.

وقال موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن أرقام خاصة بجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، إن أول شهرين من الحرب الدائرة في قطاع غزة، شهدا زيادة بنسبة 54 في المئة بهجمات المستوطنين في الضفة الغربية.

وأشار الموقع إلى أرقام نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إنه خلال الفترة الواقعة بين 7 أكتوبر و3 ديسمبر، نفذ المستوطنون الإسرائيليون 201 هجوم.