أرخص و أحلى من المحلات| طريقة عمل أم علي

كشف الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل أم علي التي تعد من أشهر حلويات فصل الشتاء.

مقادير أم علي

5 شرائح رقاق ناشف

4 ملاعق كبيرة سمنة بلدي

لتر حليب

نصف كوب سكر

ربع كوب زبيب

ربع كوب جوز هند ناعم

ربع كوب فول سوداني

(للوجه)

كريم شانتيه مخفوق



طريقة تحضير أم علي :

نكسر الرقاق ونضعه في صاج وندهنه بالسمنة ثم ندخله الفرن حتى يتحمص ثم في حلة على النار نضع الحليب والسكر ونقلب حتى يذوب السكر تماماً ثم في طبق راك نضع الرقاق ونسقيه بالحليب ثم نضع المكسرات والكريم شانتيه وندخل أم علي الفرن حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا