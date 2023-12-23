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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أرخص و أحلى من المحلات| طريقة عمل أم علي

أم علي
أم علي

كشف الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل أم علي التي تعد من أشهر حلويات فصل الشتاء.

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طريقة عمل سبرنج رول بالخضار والجبن| بأسهل الخطوات

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برج الثور.. في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة

مقادير أم علي 
5 شرائح رقاق ناشف
4 ملاعق كبيرة سمنة بلدي
لتر حليب
نصف كوب سكر
ربع كوب زبيب
ربع كوب جوز هند ناعم
ربع كوب فول سوداني
(للوجه)
كريم شانتيه مخفوق


طريقة تحضير أم علي :
نكسر الرقاق ونضعه في صاج وندهنه بالسمنة ثم ندخله الفرن حتى يتحمص ثم في حلة على النار نضع الحليب والسكر ونقلب حتى يذوب السكر تماماً ثم في طبق راك نضع الرقاق ونسقيه بالحليب ثم نضع المكسرات والكريم شانتيه وندخل أم علي الفرن حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا

أم على الشيف محمد حامد مقادير أم على فصل الشتاء حلويات فصل الشتاء

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